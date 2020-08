I sitt tredje år som tivolidirektør måtte Ida Kristin tenke helt nytt

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Årsaken er et mye omtalt virus, som tvinger tivoliet til å tenke i baner.

– Dette er mitt tredje år i jobben, og forberedelsene har vært helt annerledes enn tidligere. Nesten alt må gjøres på en annen måte, og vi har fulgt nøye med på situasjonen. Det er faktisk ikke så lenge siden vi bestemte oss for at vi skulle dukke opp i år, forteller tivolidirektør Ida Kristin Johansen – som faktisk er Skandinavias yngste i sitt slag.

Hun er datter av Hugo Johansen, som i sin tid arvet tivoliet fra sin far Henry Johansen. Tivoli ligger med andre ord i blodet til den trønderske familien, som kom til Namsos med karuseller og sukkerspinn for første gang for et halvt århundre siden.

– Vi er vel det tivoliet som har vært på Namsosmartnan flest ganger, sier Lisbeth Haga, som er Hugos kone og Idas mor.

– Det blir spennende å se hvordan det går, men vi var nettopp på Levanger og der kom det en god del folk, forteller tivoli-veteranen.

Smittevernreglene gjør at tivoliet har valgt å endre på sine vante åpningstider. Denne gangen vil tivoliet stenges tidligere på kvelden, samtidig som man vil holde åpent en ekstra dag – på søndag.

Selve tivoliområdet skal ligge i området ved det gamle Nexans-bygget i sentrum. Området vil være mye større enn vanlig, og det vil også bli gjerdet inn.

I tillegg vil det være større avstander mellom hver aktivitet enn normalt. Det vil også stå håndsprit ved alle karuseller, slik at folk kan vaske seg før og etter turen. De oppfordrer også folk til å betale med kort og såkalt «tapping», for å gjøre smittefaren så liten som mulig.

– Vi ønsker å gjøre dette på en trygg og sikker måte, derfor måtte det nesten bli slik. Vi utvider også med én dag slik at folk har muligheten til å komme på mer spredte tidspunkt, avslutter tivolidirektør Johansen.