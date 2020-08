Kommuneoverlege Anita er spent før Namsosmartnan: – Det vil være mye fokus på håndhygiene

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Hvordan har dere forberedt dere til årets Namsosmartna?

– Vi har retningslinjer fra FHI (Folkehelseinstituttet) som vi følger. Ellers har vi selvsagt hatt en god del møter med martnaskomiteen, forklarer kommuneoverlegen i Namsos.

Resultatet er en rekke tiltak som skal sørge for at årets arrangement går trygt for seg.

– Det vil være mye fokus på håndhygiene, og det skal henges opp plakater der folk blir påmint både det og dette med å holde avstand. I tillegg vil det være en del håndsprit-dispensere rundt omkring, forklarer Carlson.

– Tivoliet stenger også tidligere enn før, og der er selvfølgelig alkohol en faktor vi har blitt nødt til å ta hensyn til, sier hun.

– Hvordan har hverdagen som kommuneoverlege vært i disse tider?

– Det er mye du må ta stilling til, og det er mange vurderinger som må gjøres, sier Carlson på diplomatisk vis.

– Men ja – det har vært ganske travelt, forteller kommuneoverlegen.

Carlson mener at befolkninga vil tjene mye på å overholde rådene fra helsemyndighetene.

– Det som er viktig for oss som kommune er de generelle smittevernsreglene – hold deg heime når du er syk, hold avstand, og ha god håndhygiene, sier Carlson.

Hun vil også minne om at kampen mot viruset er en felles innsats, og maner nå til dugnadsånd blant de besøkende under årets martna.

– Den innsatsen vi har gjort sammen er det som gjør at vi kan arrangere martna i år. Derfor må alle huske det ansvaret vi har med tanke på smittevern, oppfordrer kommuneoverlege Carlson.

