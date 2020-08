Marcus (20) usikker på vegen videre

NAMDALSAVISA

MO I RANA: Lørdag kunne han juble for flott andreplass sammenlagt i “Arctic Circle Raceweek” – etter mange dager fullspekka med både løp og treninger på Arctic Circle Raceway i Mo i Rana.

I underkant av 100 kjørere deltok på den fartspregende konkurranse-uka.

– Målet var selvfølgelig å vinne sammenlagt, men jeg er veldig godt fornøyd med andreaplass. Det var hard konkurranse i år, sier gutten fra Tunnsjøen som i de siste årene har markerte seg veldig godt i roadracing.

Har funnet flyten

Før den siste ukas turnering hadde det vært ei stund siden sist den blidspente 20-åringen kjørte i konkurranse, noe han merka godt på kroppen.

– Det var tøft i starten, men torsdag kom virkelig flyten tilbake. Det er godt å se at man flyter gjennom svingene og kjenne på den følelsen. Nå har det virkelig løsna sier han.

Før finalen hadde han håp om seier. Tekniske problemer gjorde at det håpet forsvant.

- Klutsjen røyk i finaleløpet, så da ble det dårlig fremdrift på sykkelen. Hadde klutsjen holdt ut løpet, vil jeg tro jeg hadde vært en god nok til å kjempe om førsteplassen. Uansett så tar jeg med meg en femteplass på regn og tre andreplasser heim til Tunnsjøen, smiler han.

– På vippen

Men ikke alt har gått like på skinner for den hardt satsende motorsport-utøveren. Brorparten av årets sesong har – i likhet med mange andre idretter – blitt spolert av virusherjingene. I mars ble Høstons årlige treningsleir i Spania kansellert, og kommende helg skulle egentlig NM i motorsportidretten gå av stabelen.

Videre sier han at det ikke er andre konkurranser han skal delta i denne sesongen.

– Sesongen blir som den blir, man er nesten bare nødt til å gjøre det beste ut av det. Det har vært lite konkurranser i år, men det har blitt noen treninger. Nå har det vært ei uke i Mo i Rana og i september skal jeg trene på Rudskogen, sier han og legger til:

– Så får vi se hva som skjer neste sesong. Jeg er på vippen om jeg orker å gå for heltidssatsning fremover.

– Bor på feil plass

Unggutten er nemlig usikker på om han skal fortsette.

– Vi har ikke helt bestemt oss enda, men jeg må stille spørsmål til satsinga etter sesongslutt. Jeg har innsett at jeg bor på feil plass med tanke på å få trent nok. Det er mange tiltalts mil til nærmeste bane, og det koster en del penger å satse fullt på motorsport, sier han og legger til:

– Det er mulig å gjøre det bra i ett, kanskje to, løp i løpet av en sesong, men ser vi på helheten er det lite tvil om at jeg trener alt for lite på bane til å henge med de beste gjennom et helt år. Men dessverre er det ikke lett å få så mye mengdetrening når man bor i Namdalen, sier han.

Høston har kjørt roadracing siden 2015, først i 300-kubikk-klassen, før han i 2017 begynte i 600-klassen.

Til høsten begynner han på skole i Levanger.

– Det sto mellom Levanger eller å flytte en plass hvor jeg har full tilgang på bane og kunne ha trent mer. Men så var det det å skulle flytte ut av Trøndelag da, og det er heller ikke så enkelt å trene uten noen folk rundt seg, erkjenner han.

Hva sier magefølelsen angående kommende sesong?

– Hjertet vil at jeg skal satse videre, men hodet er tydelig på at det kanskje er lurt å fokusere på studer og skolegang. Til syvende og sist er ikke roadracing noe å leve av her i Norge, avslutter han.