Monica satser stort, yngre og lokalt

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Jonassen er daglig leder ved By Fiona i Namsos. I mange år var den lille klesbutikken i Havnegata kjent under navnet Annas damemote. Jonassen bestemte seg for at butikken måtte ta steget inn i framtida.

– Kundegruppa er nok mest fra 60 og oppover, og det skyldes nok at det i mange år var kjent som Annas damemote. I fjor pussa jeg opp og skiftet navn for å prøve å nå ut til litt yngre kunder også, i tillegg til de vi har fra før. Jeg kan godt tenke meg kunder fra 30–40 og oppover, og vi har kjøpt inn en del ungdommelige merker for å nå dette målet, sier den blide butikksjefen.

Hun kan også tilby noe som de fleste klesbutikker ikke har så mye av – nemlig store størrelser.

– Det er nok en del som ikke har fått med seg at jeg selger stormote. Her finner du klær fra størrelse 36 og oppover, og jeg kan skaffe størrelser helt opp til størrelse 60, forteller Jonassen.

Hun sier at butikken pleier å ha martnassalg, og at denne tradisjonen holdes ved like også i år. I tillegg har hun planer om å plassere en del klær utenfor butikken.

– Da må det vel nesten bli fint vær?

– Jeg har tak, sier hun kjapt før hun ler hjertelig igjen. Så iler hun til for å hjelpe enda en kunde som har kommet inn i butikken – og kunder kan det fort bli mange av i løpet av tiden som kommer.