Stein Ingebrigtsen tar med seg sønnene og gamlebandet

NAMSOS: Stein Ingebrigtsen har gjennom mange år gjort suksess med sin musikk, helt siden han slo gjennom på 60-tallet. Nå blir han snart 75 år, og den 14. og 15. august får han sin velfortjente hyllest. Utover kvelden skal Stein Henrix entre scenen, men først skal Ingebrigtsen og hans to sønner lage liv i salen.

– Offisielt har vi bare holdt på i noen år, men vi har spilt en drøss med kirke- og intimkonserter sammen, forteller Ingebrigtsen senior.

De har kanskje ikke like lang fartstid som sin berømte far, men sønnene er også svært erfarne musikere.

Christian Ingebrigtsen er velkjent for de fleste, og har i over 20 år vært medlem av det britiske boybandet A1. Hans bror Martin er jazzpianist, og spiller i Oslo-bandet Four Brothers And The Rest of The Family. Familien Ingebrigtsen er utvilsomt en musikalsk trio av de sjeldne, og med en god blanding av nye og gamle hits vil dette passe for både gammel og ung.

Etterpå får vi et gjensyn med Ingebrigtsen gamle band Stein Henrix. De spilte i samfunnshuset første gang for et halvt århundre siden, og nå kommer fem av de åtte originalmedlemmene tilbake hit for å spille kjente og kjære slagere.

Konsertene spilles i Namsos samfunnshus den 14. og 15. august, og har 20-års aldersgrense.