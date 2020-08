Tre Små ganger to blir til 30-årsfeiring på Namdalsmuseet

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Debutalbumet til Tre Små Kinesere, «365 fri» kom i 1990. Til 30-årsjubileet tidligere i år lanserte de platen «Drømmeanker». Bandet feirer begivenheten med norgesturné, og etter en ufrivillig pause har nå turen endelig kommet til Namsosmartnan. De gleder seg til å spille i idylliske omgivelser i uteamfiet på Namdalsmuseet.

– Sier du det ja? Det høres jo kjempefint ut, sier vokalist Ulf Risnes når han får høre hvordan konsertplassen ser ut.

Siden deres første utgivelse har bandet rukket å lage et tosifret antall album, de har også hanket inn to Spellemannpriser. I tillegg kan de faktisk skryte av å ha spilt konsert på Den kinesiske mur.

Korona-spøkelset har heimsøkt det meste den siste tida, og bandets norgesturné er intet unntak. Risnes forteller at viruset satte en stopper for turneen deres i mars, og at de siste fem konsertene til bandet dermed har blitt avlyst. Derfor gleder de seg ekstra mye til å spille for Namsos-publikumet, og det blir faktisk to konserter på Namdalsmuseet med bandet denne lørdagskvelden.

– Det er 30 år siden vi ga ut vårt første album, så dette er jo en slags jubileumsfeiring, sier en smørblid Risnes.

– Den nyeste skiva ligner ganske mye på den første som bandet ga ut, sånn sett er jo sirkelen sluttet, forteller han.

I tillegg til låter fra sin siste plate, vil bandet naturligvis også by på sine mest kjente og kjære slagere.

– Det blir naturlig nok noen låter fra den nye skiva, men publikum skal selvsagt få et gjensyn med kjente låter som «Klassebildet» også , forsikrer Risnes.