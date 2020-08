Det nærmer seg første skoledag for tusenvis av elever. En skolestart som blir preget av koronapandemien.

– Det skal bli en litt høytidelig markering

Førsteklassingene og deres foreldre skal få merke at mandag 17. august blir en helt spesiell dag, til tross for at koronapandemien setter strenge krav til at smittevernreglene blir fulgt til punkt og prikke.