– Så lenge det er en ørliten mulighet for at det kan bli seriespill, så lever jeg i håpet

NAMDALSAVISA

STEINKJER: Det ble tidligere i sommer anslått at breddeidretten kunne åpne opp helt fra 1. september, men den siste tids smitteoppblomstring sørget for en ny utsettelse. På mandagens pressekonferanse kunne nemlig kulturminister Abid Raja (V) fortelle at de ikke kommer til å gi noen åpningsdato for trening og kamper for voksne i breddeidretten.