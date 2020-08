Her dødser Kevin seg til VM

NAMDALSAVISA

NAMSOS/TRONDHEIM: – Jeg er mer redd for et dårlig resultat enn for å skade meg, sier den spenningssøkende namsosingen.

– Har du noengang skadet deg skikkelig under dødsing?

– Nei, egentlig ikke. Teknikk har alt å si, svarer en av de fremste utøverne av sporten her til lands.

– Jeg liker adrenalin, og har alltid holdt på med ting som stuping, freestyle-ski og trampoline, forklarer Skjærvik - som allerede har rukket å være både vært skitrener for Freidig Freeski og instruktør for Voss Freestyleklubb, i tillegg til at han har studert «Ekstremsport Luft» ved Voss Folkehøgskule.

Det var her interessen for luftige svev fra stupebrettet først meldte seg.

Interessen startet i Voss

– Ja, den første gangen jeg prøvde dødsing var fra fem meter i Voss. Man jobber seg gjerne oppover steg for steg, og for to år siden foretok jeg på et hopp fra ti meter, forteller den modige namsosingen.

– Jeg har også gjort det samme fra 16 meter, legger han til helt uanfektet.

– Hvor ofte trener du på dødsing?

Jonas (20) hopper uredd fra 20 meter oppe i fjellveggen – nå sikter han mot VM neste år Dødsing har de siste ti årene blitt en stadig mer populær sport. Namsosingen Jonas Røthe er en av dem som har blitt bitt av basillen, og NA ble med da hoppet fra spektakulære høyder i Namsenfjorden.

– Jeg har månedskort i Pirbadet i Trondheim, og drar ofte dit og stuper, forteller han.

– Du har jo gjort det svært bra i sporten. Blir du likevel fortsatt nervøs før konkurranser?

– Jeg hoppet først av alle under fjorårets VM, og da var jeg ganske nervøs. Egentlig blir jeg bare gira, men man er så klart nervøs før man gjør noe nytt. For eksempel, så var det hoppet mitt under årets konkurranse noe jeg hadde jeg aldri prøvd før, ler Skjærvik.

Det var dette hoppet under årets dødschallenge i Trondheim som gjør at Skjærvik får det som kalles en gullbillett til VM-finalen i Oslo 22. august. Det betyr at han slipper kvalifiseringsrunder og går direkte til finalen.

Skjærvik gleder seg naturlig nok svært mye til å vise frem sine akrobatiske kunstner for et entusiastisk publikum i Frognerbadet, der VM-finalen avholdes.

– Jeg gjør det jo mest for stemninga. Det er helt rått å hoppe foran smekkfulle tribuner med masse liv, forteller en ivrig Skjærvik.

Jonas gir seg ikke



Den andre VM-aktuelle namsosingen, Jonas Røthe, havnet på andreplass under konkurransen i Trondheim. Dermed ble han ikke direktekvalifisert til VM-finalen i Frognerbadet.

Men han gir seg ikke.

– Tirsdag drar jeg til Bergen for å delta i tilsvarende konkurranse der. Vinner jeg der, får også jeg delta i VM-finalen, forklarer han.

Koronasituasjonen har nemlig ført til at det ikke blir innledende dødserunder i Frognerbadet i år. I stedet får ti vinnere fra de ulike dødschallengene rundt om i landet delta – i tillegg til de åtte beste fra fjorårets VM.

– Jeg satser alt på å vinne i Bergen, sier Røthe.

Det viktigste er anerkjennelse

Hovedpremien i årets dødse-VM er det Citröen som står får. Vinneren får gratis bruk av en bil, inkludert drivstoff, i ett år. Så blir det andre premier til de som havner lenger ned på pallen.

Gratis bil til tross, det er liten tvil om hva Kevin Skjærvik ønsker seg mest.

– Anerkjennelsen er viktigst, fastslår han.