– Vi tar ingen sjanser og er forberedt på alt

NAMSOS: Martnasgeneral Ina Dahl synes det er trist at de to konsertene med Stein Ingebrigtsen er avlyst.

– Før i tida var det visstnok tradisjon med fredagsfest på samfunnshuset på martnan. Tanken med å ha konsert med 75-årsjubilant Stein Ingebrigtsen var kjempefin. Arrangementet utfylte programmet på en god måte. Så ja, det er trist, men vi håper å se Stein med venner på scenen ved en senere anledning, sier hun.

Både Dahl og Amund Lein i Namdal næringsforening har forståelse for at arrangøren har valgt å avlyse konserten.

– Situasjonen tatt i betraktning er det fullt forståelig. Det er beinharde tider i arrangørbransjen, og tøft å få ting til å gå rundt, sier Lein.

Følger situasjonen nøye

Smittevernstiltakene vil sannsynlig også gå utover lønnsomheten til martnan i år, men ledelsen sier det likevel er viktig å gjennomføre martnan, om enn i en litt annen form enn tidligere.

– Dette får ingen konsekvenser for det øvrige programmet. Folk ønsker å gå ut og oppleve noe. Samtidig tar vi ingen sjanser. Vi følger situasjonen nøye og er forberedt på alt. Vi har til og med skaffet munnbind om det skal komme krav om det, sier Dahl.

– Vi har hatt et godt samarbeid med kommuneoverlegen på absolutt alle arrangement. Håndsprit blir tilgjengelig overalt og vi oppfordrer til å holde avstand. Det blir også mer luft mellom bodene enn tidligere. Det skal ikke være mer utrygt å gå på martnan enn å gå i en hvilken som helst annen butikk, sier Lein.

De påpeker også at de fleste arrangement foregår utendørs.

Kinesere i friluft

– Hvordan er interessen for lørdagens to konserter med Tre små kinesere på Namdalsmuseet?

– Godt over halvparten av alle billetter er solgt på begge konsertene. Det som er litt artig er at mange par har kjøpt billetter, så det ligger an til å bli en koselig kveld på museet, sier Dahl.