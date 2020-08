Martnaskonserten med Stein Ingebrigtsen avlyst

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det er et dårlig utgangspunkt å arrangere konsert når publikum er skeptisk med hensyn til smittesituasjonen, sier Bård Jørgen Iversen i Matra AS.

Mandag kveld bestemte arrangøren seg for å avlyse konserten med Stein Ingebrigtsen, etter å ha mottatt bekymringer fra publikum.

– Vi fikk mange meldinger fra folk som er bekymret. Det er ingen hemmelighet at gjennomsnittsalderen til målgruppa for denne konserten er noe høy. Mange er skeptisk til å samles flere under samme tak. Det er fullt forståelig, selv om vi mener at vi skulle ha klart å arrangere denne konserten på en trygg og forsvarlig måte, sier Iversen.

Unormal situasjon

Stein Ingebrigtsen fyller i år 75 år, noe som skulle markeres med to konserter på Samfunnshuset, fredag og lørdag. På martnaskonserten skulle også sønnene Christian og Martin opptre, samt medlemmer fra Ingebrigtsens gamle namsosband, Stein Henrix.

Det var lagt ut 190 billetter for salg til konserten, som var godkjent av kommuneoverlegen. Det var likevel ikke nok til å lokke folk ut fra sine heimer.

– Salget har ikke vært som forventet. I en «normal» situasjon hadde vi nok fått fulle hus, men slik situasjonen er i dag er det ingenting som er normalt i denne bransjen, sier Iversen, som ikke legger skjul på at det er tunge tider i underholdningsbransjen.

– Usikkerheten er det verste. Ingenting er forutsigbart. Vi er ikke akkurat det eneste arrangementet i Norge som må avlyse på grunn av pandemien, så jeg tror ikke folk blir så veldig overrasket over avgjørelsen, sier han, og poengterer at alle som har kjøpt billett får pengene tilbake.

Jobber for ny dato

De to konsertene var en av årets hovedattraksjoner under årets Namsosmartna.

– Jeg snakket nylig med Stein. Både han, sønnene og bandet gledet seg og var klare til å spille. Det er selvsagt en liten nedtur å måtte avlyse, både for oss, dem og publikum som har kjøpt billetter, sier Iversen.

Arrangøren sier at de vil prøve å arrangere konserten ved et senere tidspunkt.

– Det er i år Stein fyller 75 år, så målet er å finne en ny dato i løpet av året.