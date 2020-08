Trener Aagård: – Trist og lei meg på lagets vegne

– Vi håpet at det endelig var vår tur, men i stedet ender vi opp flere usikkerheter. Nå er jeg er trist og lei meg på lagets vegne, sier Flatanger-trener Per Inge Aagård. Han tror breddefotballsesongen for seniorene kan anses som avlyst.