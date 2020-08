Avfallsanlegg på Spillum: «For den enkelte innbygger vil de samlede kostnadene med avfallsgebyr og kjøring til nærmeste gjenvinningsstasjonen bli lavere enn i dag»

NAMDALSAVISA

Med bakgrunn i de siste dagers diskusjoner om etablering av avfallsanlegg på Spillum i Namsos vurderer vi det riktig å kommentere saken.

Representantskapet i Midtre Namdal avfallsselskap (MNA), som består av ordførerne i de 12 eierkommunene, vedtok høsten 2016 å starte utredningen av fremtidig plassering og organisering av MNA. Sammen med Arcon Prosjekt ble fordeler og ulemper for fem alternative plasseringer belyst, herunder dagens plassering, Skage industriområde og Spillum industriområde.

Ansatte, tillitsvalgte, styret og representantskapet i MNA har brukt mye tid på saken. I tillegg har ansatte og styret i Retura NT også bidratt betydelig i prosessen. Forhold som økonomi/bedriftsøkonomi, logistikk, fleksibilitet/fremtidsrettet, miljø/arbeidsmiljø og omdømme er vurdert for det enkelte alternativ og oppsummert i matriser. Alternativ Spillum industriområde pekte seg ut som det beste alternativet på flere områder, spesielt fleksibilitet, miljø og logistikk. Blant annet har en fra Spillum i dag mulighet til å benytte modulvogntog som tar rundt 30 % mer last enn vanlige kontainerbiler samt at det i forhold til innsamling er en stor fordel å komme så nærme området med mest innbyggere som mulig. Samfunnsøkonomisk kommer også alternativ Spillum best ut med en betydelig reduksjon i forhold til i dag og også i forhold til Skage industriområde. Det betyr at for den enkelte innbygger vil de samlede kostnadene med avfallsgebyr og kjøring til nærmeste gjenvinningsstasjonen bli lavere enn i dag. Miljøgevinsten med et betydelig redusert CO2-utslipp vil også være betydelig.

MNA ble etablert i 1979, altså for 41 år siden. Den gangen gravde en ned avfallet eller la det på deponi som det for så vidt heter. I dag kjøres alt avfallet ut fra dagens anlegg og til produksjon av nye råvarer. Matavfall kjøres til i Verdal og blir til biogass og gjødsel, plast går til produksjon av ny plast i Sverige og Tyskland, papir blir til nytt papir på Skogn, metall til produksjon av nytt metall i Mo i Rana, noe trevirke går til produksjon av trefiberplater i Hattfjelldal mens mesteparten blir brent og brukt til tørking av papir i papirproduksjonen på Skogn. Restavfall blir brent på Heimdal og brukt til oppvarming av hus og bygninger. Noen råvarer som trevirke, metall og landbruksplast kan bli liggende på våre anlegg noen uker, mens matavfall og restavfall kjøres ut samme uke som de kommer inn. MNA er i dag vel så mye et logistikkselskap som et avfallsselskap og fungerer som et knutepunkt for avfall eller råvarer.

Dagens avfallsanlegg er ikke tilpasset dagens behov, noe en kan lukte på de varmeste dagene i året. Lukten kommer fra matavfallsmottakene som ikke er bygd for dagens store mengder med matavfall eller for å redusere lukt. Blant annet er mulighetene for renhold svært begrenset. Ved bygging av et nytt anlegg vil matavfallet håndteres i sin helhet innendørs og en vil ved luktutfordringer kunne iverksette luktreduserende tiltak som ozonering eller tilsvarende. Erfaringer fra andre nye avfallsmottak viser at normalt renhold ofte er nok for å fjerne luktproblemene. Utfordringer med fugl evt. mus og rotter vil ofte også være knyttet til manglende renhold.

Med bakgrunn i administrerende direktør og styrets forslag vedtok et enstemmig representantskap i MNA høsten 2018 at en etablering av et nytt avfallsanlegg på Spillum i Namsos er den beste løsningen for selskapet og innbyggerne for fremtiden.

Namsos kommune og styret i MNA har sett på flere ulike alternative tomter i Spillums- og Namsos-området og ut i fra en helhetlig vurdering har Namsos kommune kjøpt den samlet sett beste tomta til formålet. Kjøpspris og opparbeidelseskostnader er to av flere faktorer som da er vurdert. Så skal styret og representantskapet i MNA utover høsten vurdere om tomta skal kjøpes eller leies av Namsos kommune.

Prosessen har vært lang og omfattende og med bakgrunn i detaljprosjektering og anbud skal representantskapet neste år ta endelig stilling til om anlegget skal bygges. Vi tror dette blir et stort løft for selskapet og regionen i mange år fremover.