Fulle søkerlister på rekordtid

GRONG: – Nå er vi i full sving med å gjøre klart for innslipp av årets kull, forteller en tydelig fornøyd rektor Bjørn Olav Nicolaisen. Sammen med sine kolleger har han opplevd at søkerlistene ble fylt i rekordfart, noe som igjen har ført til at skolen i år opererer med ventelister.