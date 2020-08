Pangstart for Galleri Krusj da dørene ble åpnet for martnasfolket

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Årets Namsosmartna er endelig i gang, og en av de første postene på programmet var åpningen av Galleri Krusj. Den foregikk etter alle kunstens regler, og her kunne man både nyte vakker kunst og god drikke – alkoholfri, vel og merke.

– Hvordan har åpningen gått?

– Det har vært så bra! Det har gått over all forventning, sier en storfornøyd Bodzioch.

– Jeg har allerede rukket å selge tre bilder, smiler den kunstfrelste kvinnen.

– Hva har du solgt, og hvilke summer er det snakk om det her?

– Det var et Frans Widerberg-bilde som nettopp gikk for 8.800 kroner. Ellers har jeg solgt et lite trykk av Bjørn Algrim, i tillegg til Elliot Kvalstads «Blå hesten». Min tanke er at det skal være mulig å kjøpe seg fin kunst her, samtidig skal det være god kvalitet og anerkjente kunstnere, forteller en stolt Bodzioch.

Fra Overhalla til California

– Hva med bildene du stiller ut i dag, hvor kommer de fra?

– Jeg har over lengre tid hatt kontakt med folk som samler på og selger kunst i hele Norge. Nylig tok jeg en kjøretur rundt omkring i landet for å hente det jeg hadde bestilt. En del har også kommet i posten, fra både Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Danmark og USA – jeg har blant annet noen bilder som er laget av en kunstner i California. Jeg synes det er spennende med et internasjonalt preg over utstillingen, sier den ivrige kunsteksperten.

– Har du noen personlig favoritt blant bildene som henger her i dag?

– Vel, Elliots Kvalstads «Blå hesten» er helt nydelig, og den ble jo som sagt solgt i dag. Ellers liker jeg veldig godt «Kvinnen i badedrakt», av den franske kunstneren Serge Lassus.

– Nå er jeg er ingen kunstekspert, men Kvalstad kommer vel fra disse trakter?

– Det stemmer, han er fra Overhalla. Kvalstad liker jeg veldig godt, forteller Bodzioch.

– Er det noe annet her som laget av noen fra Namdalen?

– Ja, jeg har flere som er laget av maleren Gunn Mari Grøttum, svarer Bodzioch.

Grøttum kommer opprinnelig fra Snåsa, men er nå bosatt i Namsos.

– Det er virkelig en kunstner som er på vei oppover. Hun produserer jevnt og trutt, og et viktig aspekt når det gjelder kunstnere er at man kan se en utvikling i arbeidet deres. Det kan man trygt si om Gunn Mari sin kunst, fastslår Bodzioch.

Tilbake til sine trønderske røtter

– Det er viktig for meg å komme tilbake til Trøndelag, for mine forfedre kommer nemlig herfra. Min tippoldefar het Adolph Carl Preus og var født i Trondheim i 1814. Jeg har også en tipptippoldefar som var fra Stjørdal.

– Hvor stor er kunstinteressen i Namdalen?

– Jeg er overveldet over hvor stor kunst- og kulturinteresse det er i Namdalen. Det er en av grunnene til at jeg gjerne vil være her. Når jeg kom til Namsos fant jeg ut at det var så mange kulturtilbud. Både musikk og drama, litteratur og kunst – det var noe jeg ikke hadde forventet. Så det var en positiv overraskelse, smiler Bodzioch.

– Jeg er veldig glad for at jeg kan bo på et slikt sted – som ikke er en storby – som har et såpass godt kulturtilbud, skryter den blide sørlendingen.

I dag viste hun altså frem verkene til andre kunstnere. Om en stund vil kunstinteresserte namdalinger få sjansen til å se Bodziochs eget arbeid også.

– Jeg er jo kunstner selv, og har en mastergrad i skulptur – så det kommer nok noen skulpturer etterhvert. Min neste utstilling er i oktober, og da kommer jeg til å vise frem mine tekstilskulpturer, smiler Bodzioch og skjenker seg en velfortjent kopp med alkoholfritt boblevann.