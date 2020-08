Ungdom sendt til sykehus med hjernerystelse etter hærverk på sykkel

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Politiet i Namdalen har i dag fått informasjon om at en låsehendel har blitt løsnet på et sykkelhjul uten at eier visste om det. Dette skal ha skjedd i Namsos kommune. Ungdommen det gjelder har havnet på sykehuset med hjernerystelse som følge av dette.

Det skriver Politiet i Namdalen på sin Facebook-side onsdag ettermiddag.

De advarer nå mot det som ser ut til å være en trend som sprer seg på nettet.

– Tukling med slike låsehendler har også vært omhandlet i ulike medier hvor foreldre har gått ut og fortalt at barna deres har fått alvorlige skader, skriver politiet.

Det understrekes at løsning av sykkelhjul potensielt kan medføre fatale konsekvenser.

– Politiet i Namdalen vil understreke at å løsne låsehendler på andres sykkelhjul er livsfarlig dersom ikke brukeren av sykkelen vet om det. Det medfører at den som bruker sykkelen mister kontroll og faller av, og i verste fall pådrar seg alvorlige skader og skaper farlige situasjoner i trafikken. Skjer fallet på feil sted kan det potensielt være dødelig. Vi oppfordrer også foreldre til å snakke med barna og ungdommene sine om konsekvensene ved å gjøre dette. Det kan gå fra spøk til alvor veldig fort.

Dette er ikke første gang dette skjer i Namsos: