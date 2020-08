Vil du covid 19 testes – ring koronatelefonen.

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Testkriteriene endres for at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 bør få anledning til å teste seg uten leges vurdering, heter det i en melding på Folkehelseinstituttets (FHI) heimeside.

– Det er viktig at alle som nå tror at de kan være smittet eller har forkjølelseslignende symptomer, benytter anledningen til å teste seg. Korona-testing er gratis og svaret får man etter en til to dager ved å logge seg inn på helsenorge.no, uttaler assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Og legger til at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg. Ifølge FHI bør helsetjenesten anbefale covid-19-testing for:

Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.

Alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene.

Andre grupper kan testes etter vurdering av lege.

– Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte må positiv test bekreftes av ny test, heter det i meldinga fra FHI.

– Alle som ønsker å teste seg må ta kontakt på kommunens Korona-telefon for avtale om testing. Vi tilbyr ikke drop-in tester, opplyser Namsos kommune på sine heimesider.

Koronatelefonen , informasjon hentet fra kommunenes heimesider 12. august..

Namsos kommune: 991 52 745 (08.00-16.00)

Overhalla kommune: 908 96 720 (08.00 - 15.30)

Flatanger kommune: Legekontor på 74 22 11 37 for å avtale tid.

Grong kommune: 948 14 481 ( tidsrom ikke oppgitt)

Høylandet kommune: Ingen informasjon/koronatelefon.

Lierne kommune: 906 20 664 (08.00 - 12.00)

Røyrvik kommune: 906 02 577 (tidsrom ikke oppgitt)

Namsskogan kommune: Ingen informasjon/koronatelefon.

Leka kommune: Legekontoret 74 38 70 38

Nærøysund kommune: Kolvereid - 948 12 953, Rørvik 948 22 866 tidsrom ikke oppgitt.

Bindal kommune: Helsestasjon 75 03 25 67 /414 35 679

Utenfor de oppgitte tidsrommene henviser kommunene til legevakt telefonen på 116 117.





Her er den siste oversikten per 12. august:

389 nye smittetilfeller siste uke - totalt fra februar 9.751.

15 personer er innlagt sykehus - en av disse ved Sykehuset Levanger

256 personer døde som følge av viruset.