– Dette er en livsfarlig lek som må ta slutt

NAMSOS: På sin Facebook-side opplyser politiet i Namdalen at et barn havnet på sykehuset i Namsos med hjernerystelse etter sykkelsabotasje denne uka.

Låsehendel løsnet

Låsehendelen har blitt løsnet på et sykkelhjul uten at eieren visste om det, og det resulterte i at barnet ble skadet.

Politistasjonssjef Svenn Ingar Viken understreker at å løsne låsehendler på andres sykkelhjul er livsfarlig dersom ikke brukeren av sykkelen vet om det.

Han forteller at det medfører at den som bruker sykkelen mister kontroll og faller av, i verste fall pådrar seg alvorlige skader og skaper alvorlige situasjoner i trafikken. Skjer fallet på feil sted kan det potensielt være dødelig.

Trend?

Etter en liknende hendelse i Finnmark, der en gutt på 12 år fikk hjernerystelse, to brudd i hånda og fem ødelagte tenner da framhjulet løsnet på sykkelen, pekte polititjenestelederen i Kirkenes på det sosiale nettverket TikTok, der tuklinga med syklene har kommet og sprer seg som en trend.

Politiet i Namsos undersøker nå om det er tilfelle.

– Vi skal være forsiktige med å sitte og konkludere med at det er slik. Det vet vi ikke. Men dette jobber vi med for å komme til bunns i, sier Svenn Ingar Viken. Han forteller at politiet overvåker sosiale medier, i håp om å finne svar.

– Vi er fortsatt usikker på om det har oppstått som følge av en trend eller om det er noe som noen blir påvirket av. Men vi ønsker å få fulgt opp dette, så vi får satt en stopper for det. For hvis dette er en trend, er anbefalinga vår krystallklar: Slutt med det, for å unngå at barn og ungdom blir skadet av livsfarlig lek, legger han til.

Ikke anmeldt

– Er forholdet politianmeldt?

– Nei, i dette tilfellet har de valgt å ikke anmelde det, svarer politistasjonssjefen.

– Vil politiet anbefale å anmelde slike hendelser?

– Hvis det er grunn til å tro at noen har løsnet en hendel på sykkel som har påført en annen person skade, ønsker vi å bli kontaktet. Hvis vi får en anmeldelse, må vi se på hva som ligger i anmeldelsen og hvordan det skal følges opp. Om noen som har sett noe og som kan ha informasjon, ønsker vi at de tar kontaktet.

Samtidig oppfordrer Viken også foreldre til å snakke med barna og ungdommene sine om konsekvensene ved å gjøre dette.

– Det kan gå fra spøk til alvor veldig fort, sier han.

Tukling med låsehendler har også vært omtalt i ulike medier hvor foreldre har gått ut og fortalt at barna deres har fått alvorlige skader.

– Ikke første gang dette skjer i Namsos?

– Nei, det er ikke første gang. Og det er det som har gjort at vi på nytt tar tak i det, sier han.

– Politiet vil være obs på dette framover og håper ikke det skjer flere ganger. Vi tror at de aller fleste holder seg for god til å gjøre dette mot andre. For det er ikke gøy når det ender opp med skade som følge av dette, legger politistasjonssjefen til.





