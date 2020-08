NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Skal det være en dose sprit?

– Ja, det kan du få by på, svarer Ruth og Sven Olov mens de rekker fram hendene og spriter dem godt på martnasbesøk i Namsos.

Spriter hendene

– Det er kjempebra at arrangørene tar smittevernet på alvor, så vi unngår smitteoppblomstring her, gir beskjed om at vi skal holde avstand og tilbyr sprit, sier Ruth Hansen mens hun og Sven Olov står i Herlaugs gate, der martnasbodene har åpnet.

– Hvilke forholdsregler tar du?

– Jeg vasker og spriter hendene, holder meg et godt stykke unna folk og står ikke i kø i butikken. Jeg er ikke så mye ute på byen, svarer hun, som har ei flaske Antibac i ryggsekken, for å være føre var.

Hun svikter ikke Namsosmartnan, selv i ei svært spesiell tid med koronapandemi.

– Det er litt lite boder, men det er koselig likevel. De skal ha ære for at de har fått til noe. Jeg har full forståelse for at det må være færre boder og at det blir en annerledes martna.

Sven Olov har kommet på besøk fra Sverige, og har handlet pølse i en av bodene.

– Jeg synes dere er mye bedre på smittevern i Norge enn vi er i Sverige. Jeg kommer fra et lite sted ved grensa, der det ikke er registrert noe smitte. Men jeg testet meg før jeg dro, forteller han.

– Han har vært redd for å ta med seg smitte. Men han er frisk, altså, skyter Ruth inn.

Eksamen

– Vi er hele tida synlig med gule vester med budskapet om å holde avstand, samtidig som vi deler ut Antibac til folket. På en måte kjennes det veldig trygt, forteller Ina Dahl.

Martnasgeneralen beskriver årets utgave som en eksamen.

– Vi vet egentlig ikke hva vi går opp i, sier Dahl, men forsikrer at martnaskomiteen har planlagt alt i detalj. Ingenting er overlatt til tilfeldighetene.

Hun forteller at det er betryggende å ha et tett samarbeid med kommuneoverlegen, som gir råd og føringer.

– Vi har to ansatte pluss martnaskomiteen som går rundt for å følge med at bodene overholder avstanden. I dag er det prøvedag, kanskje vi må justere, men det er alle innstilt på. Vi opplever utstillerne som ansvarlige i forhold til egen sikkerhet, legger hun til.

Namsosmartnan tar smittevernreglene på alvor, og har iverksatt tiltak, for å være på den sikre sida.

– Vi har spredt bodene mer i bybildet, og sørger for at det er nok plass mellom dem. Vi har en fjerdedel av det vi vanligvis har av utstillere. Til sammen er det 20 utstillere i år, pluss Bønder i byen, sier hun.

I et normalår vil til sammen 35.000 besøke Namsosmartnan. Under den pågående pandemien blir det langt færre.

– Det blir ikke så mange i år, fastslår hun.

– Mer forsiktige

I krysset Havnegata og Herlaugs gate ordner Erik Strøm sukkerspinn til Emil (8), Marius (6) og Linn Hammarsø fra Rørvik.

– Jeg synes det er helt greit at det kan være lite granne martna som ikke er så fullstappet som den bruker å være. Men det er jo ikke det samme som det bruker å være. Likevel er det veldig bra at arrangøren tar smittevernet på alvor, sier Linn Hammarsø mens Emil spiser av sukkerspinnet fra boden til Erik og Erik Strøm fra Trondheim.

Siden 1997 har far og sønn, med samme fornavn, solgt godteri fra boden sin under Namsosmartnan.

– Vi merker at folk er mer forsiktige, sier den yngste Erik Strøm.

– Men jeg tror det er bra at de har en mini-martna, der de prøver seg forsiktig fram for å se hvordan det utvikler seg. I korona-tida har det vært mye innesitting. Men under martnan kan de treffe andre – på god avstand. Jeg tror også den store mengden med folk begrenser seg selv. Folk har samvittighet og tenker selv. De er ikke ute samtidig, sier far Erik Strøm.

Vanligvis reiser de land og strand med godteriutsalget. Men i år er 85 prosent av arrangementene avlyst.

– Vi er vanligvis rundt på cirka 40 martnaer. Men i år blir det bare fem-seks totalt. Det er likevel trivelig å komme til Namsos. Martna er stemning, sier han.

Telleverk

Ved inngangen på Nexans-tomta sitter Hallvard Sjøvold og Jørgen Vannebo med hvert sitt telleverk, for å følge med at det ikke er mer enn 300 inne på området hvor Hugos tivoli har rigget seg til med karuseller. Grensa må ikke overskrides av smittevernhensyn.

– Her er det lov til å ha 300 personer inne samtidig. Mens jeg teller dem som kommer inn, sørger Jørgen for å registrere dem som går ut, sier Sjøvold.

Men det som teller mest av alt under årets namsosmartna, er at ingen blir koronasmittet.