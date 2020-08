Rørvik med bønn til Namsos og Grong

NAMDALSAVISA

RØRVIK: – Jeg håper virkelig de sjekker muligheten, og gjerne også Overhalla og andre lag som har spillere. For det hadde vært kjekt og fått med så mange lag som mulig når det nå blir juniorserie også for jenter, sier Sandnes.

Han er trener for Rørviks 4. divisjonslag for kvinner. Et lag som skulle debutere i årets divisjon.

Nå ser det dårlig ut for at det blir seriespill for denne divisjonen, og derfor har fotballkretsen satt opp serie for Jenter 19-lag.

– Nå har vi mange spillere som holder alderen for jenter19-lag, og derfor var det naturlig for oss å stille lag her når det er så usikkert om det blir spill i 4. divisjon, sier Sandnes.

Dette er en nyopprettet serie, og han er usikker på hvilke lag som blir med.

– Fristen for å melde på lag går ut ved midnatt, så her må fotballederne bare kaste seg rundt. Jeg håper jo namdalske lag kan være aktuelle, og for eksempel også Steinkjer. Men om det skulle bli en serie med bare Trondheims-lag, så skal vi ta den utfordringa også. Jentene er så giret på å få spille fotball nå, at om det blir noen lange reiser i høst, så skal det gå bra.

Misunnelig på gutta

Og jentene på laget er enig i sin trener i akkurat det.

– Jeg har vært litt misunnelig på juniorguttene som får lov til spille kamper. Endelig får vi jentene også sjansen, sier Sanna Olsen.

Flere av spillerne holder også J17-alder, men skal nå altså spille i klassen J19. Natalie Hemming er 15 år og skal nå prøve seg mot jenter som er opptil fire år eldre.

– Jeg blir ikke skremt av å måtte spille juniorfotball selv om vi er mange på laget som kunne spilt J17, sier ungjenta.

Maja Holand (16) er forholdsvis fersk på fotballbanen.

– Jeg startet å spille fotball da jeg kom til Rørvik i fjor, og jeg fikk med meg en kamp for J17. Tidligere har jeg bare spilt håndball, smiler hun.

Hvor mange kamper det blir på Maja og de øvrige spillerne er ikke klart.

– Det avhenger selvsagt av hvor mange lag det blir. Men vi håper det kan bli seks-åtte kamper i alle fall, sier Sandnes.

Han forteller at kampene kan komme raskt i gang.

– Påmeldingsfristen går jo ut i dag, og så er det snakk om at serieoppsettet skal være klart til uka, med kampstart uka deretter.

Deler treninga

Å være fotballtrener for ei spillergruppe med spillere både under og over 20 år kan by på utfordringer. For mens spillere under 20 år kan spille kontaktfotball, må spillere over holde en meters avstand.

Sandnes & co har vært nøye på å følge de til enhver tid gjeldende smittevernreglene, og slik vil han det skal fortsette. Samtidig ser han at juniorjentene kan trenge kamptrening før de skal spille serie.

– Derfor kan det nok bli så vi deler treningene, der spillere under 20 trener på et felt, mens de over får trene sammen. Vi må nesten gjør det slik, og jeg vet at selv om spillerne over 20 helst skulle fått være med i "vanlig spill" de også, så heier de på de yngre som nå får spille. Det skal i alle fall bli godt å komme i gang, og så håper vi jo alle at det etter hvert også blir åpnet for vanlig spill for de over 19 år, sier Tor Inge Sandnes.