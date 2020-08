Teststasjonen i Namsos opplever stor pågang av folk som vil teste seg

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det ble plutselig mer trafikk. Før hadde vi rundt 12 personer innom daglig, i dag tror jeg vi kommer opp i nærmere 30, sier Kirsti Sæther.

Pågangen har ført til at det torsdag var to helsearbeidere ved teststasjonen, i stedet for en som har vært vanlig tidligere. Kombinasjonen med økende smitte i samfunnet og at folk er heime fra ferie, gjør at stadig flere ønsker å teste seg for korona.

– Vi får inn folk i alle aldre og samfunnsgrupper. Noen jobber innen helse, skole og barnehage og vil bare være på den sikre siden. Mange er friske, men sier de vil sjekke seg for å være sikker på at de ikke smitter andre. Andre igjen har forkjølelsessymptomer, sier Sæther.

Anne Lise Lunde (59) representerer både den andre og tredje gruppa.

– Jeg føler meg ikke syk, men kjente litt kribling i halsen for noen dager siden. Jeg tror det bare er en lett forkjølelse, men jeg tar ingen sjanser. De siste ukene har jeg vært på ferie i Trøndelag sammen med min mor, som bor på sykeheim. Vi skal snart reise heim, og ønsker selvsagt å være på den sikre siden før hun kommer tilbake til heimen og de andre beboerne der, sier Lunde, som til daglig bor på Strømmen utafor Oslo.

– Hadde forventet verre

Ellen Dyrendal, ikledd fullt smitteutstyr, pakker opp plastpakken og forklarer grundig gangen i testinga. Først får Anne Lise en vattpinne ført ned i svelget, deretter gjennom nesegangen. Det hele er over på noen sekunder.

– Ubehagelig?

– Det gikk greit. Jeg hadde egentlig forventet at det skulle være verre, sier Lunde.

Selv har hun en lett form for astma, men regnes ikke for å være i noen risikogruppe.

– Det er først og fremst med hensyn til min mor at jeg gjør dette. Det er jo bare en liten prosentandel av dem som testes som faktisk har korona. Sannsynligheten for at jeg har det er nok liten – men man vet aldri, sier hun.

Skal være trygt

I løpet av to døgn får hun prøveresultatet.

– Prøven sendes til St. Olavs hospital i Trondheim for analyse. Svaret kan du selv sjekke ved å logge inn på nettsidene til helsenorge.no, forklarer Sæther.

– Hvem kan komme og teste seg her?

– I utgangspunktet alle som vil. Først må du ringe koronatelefonen, der du vil få et tidspunkt for oppmøte. Om ikke pågangen er stor kan du som regel møte opp samme dag, ganske omgående, sier Sæther og legger til at tilbudet er gratis.

– Må man bli med inn i testrommet?

– Om du vil, kan vi utføre testen mens du sitter i bilen, men de fleste foretrekker å bli med inn, sier hun.

Ifølge helsearbeiderne skal det være helt trygt å utføre en test på stasjonen.

– Dette er ikke farlig. Vi har på verneutstyr og er nøye på å sprite alt av overflater som vi tar i, både før og etter testinga, sier hun.

– Burde stengt grensene

Knut Halseth (52) fra Vemundvik er nestemann ut.

– Jeg har ikke hatt noen spesielle symptomer men har hostet litt. Jeg har kols, så om jeg blir smittet kan jeg rett og slett dø. Men den største frykten er å smitte andre, sier Halseth.

Ettersom han er i risikogruppa er han nøye med å følge smitterådene.

– Jeg holder meg for det meste heime. Når jeg ikke er der står jeg i elva og fisker, sier han.

Også han syntes det gikk overraskende bra å ta testen.

– Det var ikke noe vondt – bare litt kiling i nesen. Det er mye verre å ta en blodprøve. Jeg synes tilbudet er kjempebra, det går fort og er i tillegg helt gratis, sier han.

Halseth mener det er regjeringa som må ta den største skylda for at Norge nå opplever en ny smittebølge.

– Jeg mener det var helt feil å åpne grensene i sommer. Det burde vært helt unødvendig å reise til utlandet akkurat nå – grensene burde vært lukket, fastslår han.