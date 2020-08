Bød på kortreiste godbiter i sentrum

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Årets utgave av Bønder i Byen foregår i litt mindre skala enn normalt. Silje Kristin Aunan, daglig leder for Bønder i Byen, hjelper oss med å sette ting litt i perspektiv.

– Tidligere har vi vært oppe i så mange som 17 utstillere, i motsetning til seks som det blir nå i helga, forteller hun.

Selv om arrangementet har blitt nedskalert, så er fortsatt kvaliteten på varene av samme høye kvalitet som vanlig.

– Hvor mange er det som stiller ut produktene sine her i løpet av helga?

– Vi har tre som er her i dag. Liverten er på plass med egen foodtruck, Brattlia Økogård frister med badsturøkt kjøtt på namdalsk vis, og Masstua fra Flatanger selger masse godt syltetøy samt en egenprodusert slush – den bør du virkelig smake, sier Aunan.

Håndlagde smykker, velsmakende honning og saftige lefser

– De som står her i dag får selskap av tre nye utstillere i morgen?

– Ja, da kommer det en dame fra ReDesign i Trondheim, som har med seg smykker og armbånd som er laget av gamle skjeer, sølvkniver og ringer, sier Aunan, og legger til:

– Vi får også besøk av Undheim Honning, i tillegg har vi en gjest, Godt og Hjemmelaget, som kommer fra Østlandet for å servere namdalingene velsmakende lefser.

Har vært i Namsos mange ganger

Bønder i byen har eksistert i to år, og de har rukket å arrangere et tosifret antall marked i Namsos.

– Det første markedet vi hadde i Namsos var i oktober 2018. Dette er vårt tredje besøk i Namsos i år, og i fjor var vi her sju-åtte ganger. Så vi har i hvert fall vært her over ti ganger siden starten, sier Aunan.

– Skaper korona-viruset ekstra hodebry for dere?

– Det har jo satt hele vårsesongen på pause. Vanligvis bruker vi perioden frem mot sommeren på å bygge opp markedet etter jul, slik at høsten blir bra. Flere av våre medlemmer har ansatte som er permitterte og som ikke får være med i år. Det er ingen tvil om at korona-viruset har satt dype spor hos Bønder i Byen, sier Aunan.

Hun kan samtidig berolige de som som frykter at smaksprøver forsvinner i disse virustider.

– Enkelte gir smaksprøver ved å putte de i pappbegre, mens noen har andre løsninger. Alle utstillere har uansett Antibac, og vi har generelt veldig strenge rutiner rundt spriting. Så smaksprøver vil fortsatt folk kunne få, sier den daglige lederen for Bønder i Byen.