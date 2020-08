Et titalls ungdommer involvert i slåsskamp i Namsos

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Like før klokka 19.00 i kveld fikk politiet melding om at det hadde oppstått håndgemeng mellom et titalls ungdommer som var samlet utenfor Storsenteret i Namsos.

– Vi fikk melding om at det var utvekslet en del slag utafor senteret, sier Jørgen Lesund, oppdragsleder i Trøndelag politidistrikt.

Slåsskampen var over da politiet ankom stedet. Det ble samlet inn personalia på dem som var det, og det ble i tillegg gjennomført samtaler på stedet.

Politiet forteller at saken vil bli fulgt opp, og at de har sett på videoopptak av hendelsen.

– Det vil bli videre oppfølgingstiltak, sånn at vi får sjekke ut hva som har skjedd, sier Lesund.

Alle de involverte ungdommene skal være under 18 år. Ingen skal ha hatt behov for oppfølging av helse etter hendelsen.