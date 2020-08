Nå er også den andre martnaskonserten avlyst

NAMDALSAVISA

NAMSOS: 2020 vil gå inn i historien som et høyst uvanlig år for Namsosmartnan. Smittevern og koronarestriksjoner har tvunget arrangøren til å tenke nytt, og med meldinger om økende smitte i samfunnet er det mange som kvier seg for å gå ut i gatene og på arrangement der folk samles.

Dette var årsaken til at Matra AS tidligere denne uka måtte avlyse konserten med Stein Ingebrigtsen, hans to sønner og medlemmer fra bandet Stein Henrix, i det som skulle bli to kvelder på samfunnshuset for å markere namsosmusikerens 75-årsdag.

Martnaskonserten med Stein Ingebrigtsen avlyst Det som skulle bli to festkvelder med 75-årsfeiring i Namsos samfunnshus er nå avlyst. Interessen tyder på at målgruppa ikke tar noen sjanser med å dra ut på arrangement på nåværende tidspunkt.

– Hadde ikke blitt noe trivelig

Nå har en annen fiende meldt seg, i form av været. Meteorologenes meldinger om vind, ustabilt vær og mulig regn har resultert i at Namsosmartnan måtte ta en tung avgjørelse fredag.

– Med ei slik værmelding måtte vi ta en avgjørelse med det samme. Dessverre må vi meddele at konsertene med Tre små kinesere er avlyst, sier martnasgeneral Ina Dahl.

De to konsertene med det erfarne trondheimsbandet skulle etter planen ha blitt gjennomført ute på Namdalsmuseet lørdag. Slik blir det altså ikke.

– Målet med konsertene var at publikum skulle få en fin opplevelse i flotte rammer ute på museet. Men med meldinger om sju sekundmeters vind og mulig regn, kunne vi ikke ta sjansen. Det hadde ikke blitt noe trivelig, verken for publikum eller band, opplyser Dahl.

Ville ikke flytte innendørs

Over halvparten av billettene, nærmere 230 av totalt 400, var solgt på forhånd. Billettsalget har ikke noe å si på avgjørelsen, hevder martnasgeneralen.

– Vi vet jo at mange venter i siste liten med å kjøpe billetter, men hadde uansett kjørt konsertene om været hadde spilt på lag, sier Dahl.

– Vurderte dere å flytte konsertene innendørs?

– Ja, vi kunne ha flyttet det til NTE arena, men det hadde liksom ikke blitt det samme. En stor del av greia var jo at dette skulle være en utekonsert på et fantastisk område på Namdalsmuseet.

– Hvordan tok bandet selv beskjeden?

– De er skuffa, de hadde jo gledet seg stort til å opptre på området. Samtidig viser de forståelse for valget som er gjort, sier Dahl – som på sin side heller ikke skjuler at hun er skuffa.

– Jeg har vært med å arrangert mye, men aldri før har jeg måttet avlyse en konsert. Først Stein og nå Tre små kinesere, to begivenheter jeg hadde gledet meg sånn til. Jeg må innrømme det kom en tåre. Men det er vel sånn vi bare må leve med i disse tider, sier Dahl.

Kommer tilbake i 2021

Den gode nyheten er at bandet er booket igjen til neste års martna.

– Bandet har takket ja til å komme fredag 20. august 2021, det er jo en trøst opp i det hele.

Hun opplyser at alle som har kjøpt billetter vil bli kontaktet og få igjen pengene. Resten av martnan går fortsatt som planlagt.

– Nå må vi bare riste av oss skuffelsen og gjøre alt vi kan for å opprettholde kvaliteten på resten av arrangementene – det er prioritet en, sier Ina Dahl.