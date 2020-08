Nå mister jentene gullsjansen

NAMDALSAVISA

GRONG: For fredag kom beskjeden de ikke ønsket seg: Norges Volleyballforbund har bestemt seg for å avlyse NM både for U15- og U17-klassen.

Utsatt fra i mars

Grongs unge jentelag markerte seg ettertrykkelig i sin comebacksesong i 2. divisjon. Kaptein Ingrid Ravlo & co. la imidlertid ikke skjul på at det var et helt annet hovedmål jentene hadde for sesongen enn å prestere i 2. divisjon: De ønsket å kjempe om gullet under U17-NM i Stavanger som var lagt til siste helga i mars.

Koronapandemien satte en bråstopp for det mesterskapet, men Grong fikk nytt håp om å kunne kjempe om NM-medaljene da mesterskapet ble flyttet til i september.

Avlyser mesterskapet

Fredag kom imidlertid beskjeden om at også det mesterskapet nå er avlyst.

«Etter den siste tids oppblomstring av smittetilfeller, og med de følger det har i samfunnet, har arrangør i samråd med NVBF dessverre besluttet å avlyse de allerede utsatte norgesmesterskapene for U15- og U17-klassen. Dermed vil det ikke bli kåret en norgesmester for aldersklassene U15 og U17 dette året» skriver Norges Volleyballforbund på si heimeside.