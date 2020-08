Årets Namsosmartna ble kraftig nedskalert, men arrangøren er fornøyd: – Jeg er glad for at vi gjennomførte

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Det funket veldig fint både med sikkerheten til utstillere og publikum. At vi hadde gule vester og var synlige og på hele tida, har vi fått mange kommentarer på at folk syntes var fint. Det sørget for at folk holdt riktig avstand og at det ble roligere stemning. Flyten i sentrum har gått fint og tivoliet har gått bra. Folk har følt seg trygge.