Agnes begynner på skolen – nå skal hun endelig lære seg foreldrenes «hemmelige» språk

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Se mamma, der er kjøkkenet. De har sikkert smoothie der.

Agnes Dahle Liljefjell ligger nærmest klistret inntil vinduet, for å få en sniktitt på hva som venter henne. Mandag blir en stor dag for henne og 179 andre skolestartere i Namsos kommune.

– Jeg gleder meg og tror det blir bra.

– Hva gleder du deg mest til?

– Til utetida og til å leke i skolegården. Og slå hjul. Og til å lære å skrive og lese, sier femåringen.

Et annet fag hun ser fram til er engelsk. Det er nemlig mamma og pappas «hemmelige» språk.

– De snakker engelsk når de vil at jeg ikke skal forstå hva de sier, forklarer hun.

Mamma Marthe Dahle Olsen ler.

– Ja, snart må vi finne oss et nytt hemmelig språk når vi skal ta voksenpraten.

Heldigvis er pennalet rosa

Selv husker hun godt sin første skoledag, på Lauvsnes i 1991.

– Jeg tror vi var ni stykker. Jeg hadde på meg snekkerbukse og hvit skjorte, hadde kreppet hår med pannelugg og var uten fortenner. Det var stas, sier hun.

Dattera har selv fått velge de klærne hun skal ha på sin første skoledag.

– Vi har vært på klesbutikk og handlet. Det var faktisk hennes første gang i et prøverom, og det gikk veldig fort og greit. Vi prøvde ei dongeribukse og en bluse og så sa hun «derre ska æ ha». Så da ble det sånn, ler mora.

Selv om klærne er godkjent, er ikke den nye ranselen levert av fylkeskommunen, som alle nye skolestartere får, helt hennes smak.

– Det er en guttesekk, og er gul. Jeg ville helst hatt en rosa sekk. Men jeg har fått rosa pennal, med Rapunzel fra «Frost» på – og ekte flette, sier Agnes stolt.

– Du får leke litt med den om det blir kjedelig i timene, sier mora.

Frykter ikke smitteutbrudd

Agnes er så heldig at hun får gå i barnehagen helt til første skoledag. Det siste året har hun vært i ei gruppe sammen med andre skolestartere og pedagogisk leder i barnehagen.

– Det er et kjempeopplegg, der ungene har blitt forberedt på hva som venter dem i skolen. På denne måten blir overgangen med glidende, forteller Marthe.

Femåringen vet godt hva korona er og tiltak for å begrense smitte er blitt en naturlig del av hverdagen, også i barnehagen.

– Vi har færre inneleker, og er mye mer ute og leker nå. Men vi går inn når vi skal spise, sier Agnes.

Selv om samfunnet opplever økende smitte, kvier ikke mor seg for å sende dattera ut i skolegården.

– Jeg tror dette skal gå bra, og så får vi bare ta det som kommer. Jeg stoler på at skoleledelsen og lærerne tar ansvar, og ungene er blitt vant til dette med hygiene og avstand. Rutiner er av det gode og barna liker forutsigbarhet, derfor tror jeg det bare er bra å inndele i små grupper og ha faste folk å forholde seg til, sier Marthe.

Med nye klær, gul ryggsekk og rosa pennal er Agnes nå klar for sin første skoledag, som blir en spesiell dag for hele familien. Også for mor og pappa Ola, som i tillegg til Agnes har sønnen Vilmer som nylig har startet i barnehagen.

– Vi skal være med begge to. Vi må huske å ta noen bilder, første skoledag er jo en milepæl. På kvelden blir det «voksenfeiring» med sushi og noe god drikke, forteller Marthe.

Annerledes skolestart

Totalt 180 barn fordelt på ni skoler i Namsos starter mandag på skolen. Virksomhetsleder for grunnskole i Namsos kommune, Knut Storeide, sier det blir en litt annerledes skolestart for 2020-kullet.

– Tradisjonelt har vi pleid å samle alle elevene og ønske velkommen med brask og bram. Slik blir det ikke i år. Vi deler elevene inn i grupper. Vi har hatt tett dialog med kommuneoverlegen og er opptatt av bevare smittevernet. Det viktigste er at elevene har det trygt og godt, sier Storeide.

Alle skolene har utarbeidet egne rutiner for hvordan retningslinjene skal ivaretas.

– Skolene er jo alle litt forskjellig rigget med hensyn til plass og elevtall. I utgangspunktet kan ikke mor og far bli med inn i skolebygget, men dette er noe skoleledelsen vi se an å vurdere etter situasjonen. Om det er noen skolestartere som synes det er skummelt, skal de få lov til å holde hånda til mor far når de går inn, sier Storeide, som har stor tro på at årets skolestart skal gå greit.

– Jeg er sikker på at vi skal klare å ta imot alle elevene på en god og forsvarlig måte.