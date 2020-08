Satser på landbasert RAS-anlegg til undervisningsformål

NAMDALSAVISA

VAL: I søknaden som er sendt Trøndelag fylkeskommune skriver Val skoler AS at det er RAS-anlegget i seg selv som er i fokus for etableringen, med de tekniske løsningene og de mikrobiologiske og kjemiske prosessene som foregår i et slikt anlegg. Den biologiske produksjonen vil være av mindre betydning og i et begrenset omfang. Kommersiell drift er ikke aktuelt.