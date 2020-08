Trodde det var tull – men nå er to signaturgitarer straks klare for salg

NAMDALSAVISA

– Jeg trodde ikke det kunne være ekte, og skjønte ingenting da jeg fikk ei melding av en tilfeldig fyr på Facebook. Han ville lage en gitar til meg. Meldinga var skrevet på ganske dårlig engelsk, så jeg tenkte at dette var et shady opplegg. Vi endte likevel opp med å prate mye fram og tilbake, og til slutt sa jeg at «hvis du vil lage en gitar til meg, så skal jeg ikke nekte deg det». Jeg fikk bestemme det meste, og i begynnelsen av koronakrisen kom det faktisk en gitar som er spesiallaget for meg i posten, smiler Dahle Aagård, som forteller at det først var da hun for alvor forsto at det hele ikke var tull.