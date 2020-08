Overhalla i førersetet

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I lagkonkurransen er det ikke bare deltakelse som teller. For i klassene 11–19 år gis det olympiske poeng etter skalaen 7-5-4-3-2-1 etter plassering i hvert stevne i disse årsklassene.

For klassene 8–10 år er det derimot deltakelse, og kun det som teller. Her gis det tre poeng per start.

Etter to stevner leder Overhalla med 413 poeng, med Grong på plassen bak med 243.

Det som dog er litt betenkelig, sett med namdalske øyne, er at det er to lag fra Helgeland som følger på de neste plassene. Både Sømna og Hattfjelldal er foran Namsen FIF og Kolvereid etter to stevner.

Også individuelt er det «tilreisende» utøvere som fører an.

Blant jentene er det Erika Ryan Øien, Ogndal som har scoret flest poeng, med 2.430. Hun leder med 116 poeng på Mia Schwartz, Grong, mens Inger Bergslid, Namsen FIF følger på tredjeplass, like bak Schwartz.

I gutteklassen er Jacob Nicolay Sederholm Hoff leder. 14-åringen er yngste sønn til Jøas kulekjempe Roar Hoff, og han har tatt en klar ledelse med 2.847 poeng, nesten 200 poeng foran Bastian Elnan Aurstad, Steinkjer FIk. Jørgen Homstad, Overhalla er beste namdaling, 360 poeng bak Hoff.

I den individuelle konkurransen er det hver utøvers beste løp, hopp og kast, regnet ut fra Tyrvingtabellen, som gir samlet poengsum.

Neste stevne er for øvrig Gronglekene onsdag 26. august, mens Kleppenlekene avslutter karusellen 12. september.





NA-karusell friidrett

NAMSOS: Slik er stillinga i NA-karusellen etter to av fire stevner. De ti beste.

Gutter: 1) Jacob Nicolay Sederholm Hoff, Stjørdal 2.847, 2) Bastian Elnan Aurstad, Steinkjer FIK 2.673, 3) Jørgen Homstad, Overhalla 2.313, 4) Jesper Kvaale, Hitra 2.156, 5) Marius Østerås, Grong 2.120, 6) Even Elias Grannes Pedersen, Overhalla 2.021, 7) Espen Grannes Pedersen, Overhalla 1.986, 8) Andras Leander Olsen, Sømna 1.976,9) Masamil AHmeed Dahor, Overhalla 1.834, 10) Sivert Moen, Steinkjer 1.822.

Jenter: 1) Erika Ryan Øien, Ogndal 2.430, 2) Mia Schwartz, Grong 2.314, 3) Inger Bergslid, Namsen FIF 2.295, 4) Veslemøy Eidshaug Pedersen, Namsen FIF 2.268, 5) Mari Arntsberg Bråten, Hattfjelldal 2.267, 6) Signe Asp Fossland, Overhalla 2.237, 7) Frida Elise Havik, Namsen FIF 2.227, 8) Marie Øverkil, Hurdal 2.219, 9) Marthea Dypvik Kvaale, Hitra 2.219, 10) Malin Schwartz, Grong 2.056.

Lagkonkurransen: 1) Overhalla 413, 2) Grong 243,5, 3) Sømna 147, 4) Hattfjelldal 130, 5) Namsen FIF 124, 6) Steinkjer FIK 96, 7) Kolvereid IL 95,....16) Namdal LK 14, 18) Spillum 9.