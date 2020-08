Splitter ny fritidsordning for barn og unge i Namsos

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det er snakk om et prøveprosjekt med fritidskort, og det var hele 193 kommuner som søkte om å få bli med på ordninga. Fritidskortet skal bidra til å betale deltakeravgift til organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge mellom 6 og 18 år. I tillegg til støtte til administrasjon og utvikling, får forsøkskommunene tildelt mellom 800 og 1000 kr per barn hvert halvår.