Dette fikser visst ungene selv

NAMSOS: Morgenstund har gull i munn, heter det – men de aller fleste av oss forbinder vel heller denne stunden med hylende vekkerklokker, småsure fjes, voksende kø på badet, klær som har forduftet i løpet av natta og en gryende mistillit til voksne formaninger. Når vi i tillegg legger til et virvar av brødskiver, honnikorn og stadig mislykkede forsøk på å skape et fyrverkeri av noen matpakker – sånne du så på Instagram i går kveld – sier det seg selv at det gamle ordtaket neppe kan settes lit til.

Men nå kan det vise seg at morgenstundene faktisk kan bli litt enklere. Stikkord er nettopp «matpakke».

Fikser det selv

Denne uka var det skolestart, som jo er selve startskuddet for utstrakt matpakkelaging over det ganske land. Fortsatt tar brorparten av oss foreldre ansvaret for mekking med kneipp og ost, men en fersk undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av opplysningskontorene i landbruket viser at midtnorske unger faktisk er langt flinkere enn ellers i landet til å ta denne jobben selv.

36 % av foreldrene som besvarte undersøkelsen i Midt-Norge svarte at barna lager matpakken selv, mot et nasjonalt snitt på 26 %.

– Det er mye læring i matlaging, og det at barn i Midt-Norge ligger langt over landsgjennomsnittet når det kommer til å lage sin egen skolemat, er jo fantastisk, mener sier Ragnhild Kolvereid, ansvarlig for barn og unge i MatPrat.

Øvelse gjør mester

Det er ikke sikkert familiens renholds- og ryddeansvarlig er enig i at det er en udelt god idé å la ungene slippe til på kjøkkenet, men ifølge Kolvereid er det nettopp det som skal til.

– De fleste barn liker å være med på matlaging. Barrieren er dessverre ofte oss voksne. Mange tenker at det tar mer tid, det blir rot på kjøkkenet, og kanskje er noen bekymret for om det er trygt å la barna få slippe til alene på kjøkkenet. Men for at barn skal mestre bruk av kjøkkenet på en trygg og forsvarlig måte, trengs det opplæring fra foreldrenes side. Det fører til trygghet og mestring – og kanskje sparer du til og med tid i det lange løp, mener Kolvereid.

Dermed er det vel bare å følge Lynni Treekrems råd:

«Du får prøv å smør brødskiva di sjøl!»