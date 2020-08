534 gårdbrukere i Trøndelag melder om frykt for klimabetinget avlingssvikt til Fylkesmannen

– Alt avhenger av hvordan høsten blir

Trond Petter Ristad og Geir Viken ser ut over hver sin åker. Begge frykter at årets avling blir dårligere enn normalt. De er avhengige av vakkert høstvær i september og oktober for å få gress og korn i hus.