– Tidspunktet kunne knapt vært verre

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Tidspunktet for dette forslaget kunne knapt vært verre. Samtidig som industrien kjemper for sin eksistens gjennom koronakrisen, så foreslår det regjeringsoppnevnte utvalget å stenge flyplasser og ruter som er selve blodårene for transport i distriktene, det er så man ikke tror det man hører, sier Alfheim, og fortsetter: