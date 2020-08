Båndtvangen opphører – men noen steder i Namdalen må hunden fortsatt holdes i bånd

NAMDALSAVISA

I Norge er det generell båndtvang for hunder i tidsrommet 1. april til og med 20. august. De lokale båndtvangsreglene er mange og varierte og noen steder er det imidlertid utvidet båndtvangsregel.

Dette gjelder for tre av kommunene i Namdalen.

I Leka kommune gjelder de utvidede reglene for Skeisnesset, og betyr at hunder skal holdes i bånd hele året i dette området.

For Røyrvik kommune medfører de utvidede båndtvangsbestemmelsene at hunder skal holdes i bånd heler året i barnehager, skoler, boligfelt, handleområder, anlegg for lek og sport, samt på kirkegårder og offentlige institusjoner.

De samme utvidete bestemmelsene gjelder også for Lierne kommune.