Politiet jaktet på vinglete bil i Overhalla

OVERHALLA: I går kveld rykket politiet ut til Overhalla etter melding om en vinglete bil på veien.

Sjåføren ble stoppet og operasjonsleder i Trøndelag, Roger Mogstad, forteller at bilen ble avskiltet.

- Det var ikke snakk om ruskjøring, men beskrivelsen av kjøringen var at sjåføren kjørte fort, bråbremset og hadde kjørt i motgående felt. I tillegg var det bruksforbud på bilen, så den ble avskiltet.

Beslagla førerkort

I ti-tida i går kveld gjennomførte UP fartskontroll i 80-sona på Snåsa Heia. Resultatet av kontrollen var 14 forenkla forelegg og to førerkort beslag. Høyeste hastighet var 125 km/t.

Rabalder i sør

Mogstad forteller at det ellers har vært en rolig natt i Namdalen. I Trondheim derimot har politiet hatt nok å gjøre. På Twitter skriver Politiet i Trøndelag:

En person slått ned ved Skansen stasjon etter å ha tatt 3 sykkeltyver på fersk gjerning. Personen har store hodeskader. Kjørt SOH av ambulanse. Politiet driver sporsikring og søker etter 3 gjerningspersoner. En dame og to menn.

Fadderuka pågår fremdeles, og det skal ha kommet inn et titalls klager på festbråk:

Også i natt har det vært uforholdsmessig mange klager på forstyrrelse av natteroen. Vi har hatt 36 klager fra publikum på adresser i midtbyen i Trondheim. Vi har ikke klart å kvittere ut alle klager i natt på grunn av andre mer alvorlige oppdrag som måtte prioriteres.

Sprengt bassengbudsjett

Kommunestyret i Grong vedtok 23. april i år en restaurering og utbygging av bassenget ved kulturhuset Kuben innenfor ei ramme på 28,65 millioner kroner.

Nå er totalkostnaden på prosjektet beregnet til 40,9 millioner kroner. Kan og vil kommunen ta opp ekstra lån? Finn det ut i artikkelen nedenfor.

Bassenget blir 12 millioner kroner dyrere enn først antatt Det planlagte nye svømmebassenget i Grong ser ut til å bli omkring 12 millioner kroner dyrere enn den vedtatte ramma for prosjektet. Nå må politikerne avgjøre om de kan og vil ta opp ekstra lån.

Fylkesmannen foreslår å verne 16 nye områder og ei utvidelse av sju verneområder i skog i Trøndelag. Et av områdene er i Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark. Les mer om saken i artikkelen under.

Vil verne nye områder Fylkesmannen foreslår å verne 16 nye områder og ei utvidelse av sju verneområder i skog i Trøndelag.

Sommeren på hell

Fram med høstjakken. Det kan se ut til at sommeren går mot slutten, og dagen vil bringe kjøligere temperaturer. Her er meteorologens tekstvarsel for Trøndelag:

Sørøst bris, nordøst opp i frisk bris på kysten. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger. Perioder med sol.

Bamse på rømmen

Denne "fengsels-bjørnen" leter fremdeles etter eieren sin. Politiet ber eieren ta kontakt, og lover at det ikke blir noe forhør om hvorfor bamsen har vært ute om natta.

Bamse ble satt i arresten – nå vil han hjem En husvill bamse måtte tilbringe natta hos politiet, etter at den ble funnet liggende ute nattestid i Namsos sentrum.

