Skogen usikker på framtiden i RBK: – Åpen for å prøve noe nytt

NAMDALSAVISA

LERKENDAL: – Jeg vet ikke hva som skjer etter at kontrakten utløper. Målet er selvfølgelig å lykkes her i RBK, men samtidig er jeg åpen for å flytte på meg og prøve nye nytt. I likhet med andre i min situasjon ønsker jeg å få spilletid i Eliteserien, og selv tror jeg at jeg hadde greid meg bra på toppnivået i Norge. Vi må se hvordan ting blir, sier 20-åringen fra Lierne.