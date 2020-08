Åpner ikke for lisensfelling av bjørn

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Bakgrunnen for beslutningen er at bestanden av bjørn fortsatt ligger under bestandsmålet i disse rovviltregionene og det foreligger ikke et bestandsmessig grunnlag for å redusere bestanden eller å regulere bestandens utbredelse. Miljødirektoratet viser for øvrig til at dersom det oppstår akutte skadesituasjoner forårsaket av bjørn vil skadefelling av skadegjørende individ kunne vurderes i henhold til gjeldende regelverk, opplyser direktoratet om i ei melding.