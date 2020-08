NAMDALSAVISA

Det var et eid i et vann med gjedde, logisk! Noen stusser kanskje over ordet «byn» i forbindelse med det som egentlig bare er et lite tettsted, men når svenskene mener by, så sier de «stad», og dermed er Gjeddeide en rar, liten svensk by. Så kan du velge om du vil bruke den norske eller svenske betydningen av ordet «rar».