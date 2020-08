NAMDALSAVISA

Petter Northug jr. vil avholde et pressemøte fredag klokka 12.00 der han uttaler seg om hendelsen og situasjonen han befinner seg i.

Pressemøtet er på Clarion Hotel & Congress i Trondheim.

Northug ble forrige uke stoppet av politiet for å ha kjørt for fort med bil på E6 ved Gardermoen, og han er mistenkt for å ha vært ruspåvirket under kjøringen. Hjemme hos 34-åringen ble det samme dag gjort et mindre funn av kokain.