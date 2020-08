Nye eiere i Børgefjellsenteret

NAMDALSAVISA

RØYRVIK: – Vi har fått på plass nye, lokale eiere som har et sterkt ønske om å lykkes med å utvikle senteret i årene som kommer, sier Jan Olav Smalås – som 16. juli ble styreleder i Børgefjellsenteret AS.

Med det er Røyrvik kommune helt ute av eiersida i selskapet, både som tidligere aksjeeier og gjennom eierskapet i Jåma næringspark.

– Det var den absolutt beste løsninga vi kunne få, sier ordfører Hans Oskar Devik.

Redningspakke

Børgefjellsenteret har i flere år hatt svært anstrengt økonomi. Så sent som i 2016 måtte kommunen inn og ettergi/sanere omkring to millioner kroner i gjeld for at selskapet skulle overleve.

I det siste kommunestyremøtet før sommerferien (30. juni i år) vedtok politikerne i Røyrvik en redningspakke på 550.000 kroner for å sanere gjeld. Samtidig vedtok de å skrive kommunens aksjekapital til null i verdi og ga ordføreren fullmakt til å tegne aksjer for 30.000 kroner for å hindre at selskapet gikk konkurs om ingen andre interessenter meldte seg.

Dagen etter (1. juli 2020) var det ordinær generalforsamling i selskapet. Aksjekapitalen var tapt og selskapet insolvent.

Selskapet gikk i 2019 med et underskudd på 283.000 kroner. Ved avslutning av regnskapsåret 2019 hadde selskapet en aksje-/selskapskapital på 937.000 kroner.

Svikt i sesonginntektene som følge av koronapandemien, høye driftskostnader, sammen med nedskriving av verdier i selskapet, er blant årsakene til at det gikk raskt utforbakke i takt med snøsmeltinga våren 2020.

Ifølge regnskapet hadde selskapet en samlet gjeld ved årsskiftet på 1,8 millioner kroner, hvorav 890.000 framkom som langsiktig gjeld. Kontantbeholdninga ble i regnskapet oppgitt til 3.000 kroner.

Målet til generalforsamlinga var å finne løsninger for videre drift. Etter en lengre diskusjon ble det bestemt å holde ekstraordinær generalforsamling 16. juli.

Nye eiere

16. juli møtte både tidligere og nåværende eiere til en ekstraordinær generalforsamling. Der ble det vedtatt å skrive aksjekapitalen i null, og deretter ble det gjort en rettet nytegning – emisjon – hvor det ble tegnet aksjer for 476.000 kroner, og hvor tidligere aksjonærer fraskrev seg fortrinnsretten etter aksjeloven.

Ordfører Devik er tydelig lettet over at kommunen ikke lenger har eierfopliktelser og over at Børgefjellsenteret har fått lokale eiere.

Aksjonærer i Børgefjellsenteret AS Status per 16. juli 2020. Nytegning av 476 aksjer à 1.000 kroner. Antall aksjer i parentes. Børge Sved (1)

Eidshaug Eiendom AS (25)

John Ornæs (20)

Thomas Halbostad hytteutleie ANS (50)

Lars Inge Ekker (5)

Reidar Ingulfsvann (30)

Kjell Aunet (10)

Winterbygg AS (50)

Michael Kvilaas (50)

POV Invest (50)

Per Johan Rørvik (10)

Røyrvik Grus AS (50)

Limingen Eiendom (20)

Røyrvik Auto (50)

Røyrvik Scooter og Maskin (25)

Røyrvik Gjestegård (30)

– Jeg små innrømme at jeg ikke helt så helt den komme, men på knapt 14 dager snudde det som i verste fall ville endt opp som kommunen som eneeier til at lokale næringsinteresser tar over styringa, sier han.

– Hvorfor er du lettet?

– Fordi jeg tror at kommunen som aktiv samarbeidspartner er en langt bedre løsning enn om vi skulle fortsatt som en passiv eier i et selskap uten midler, sier ordføreren.

– Hvorfor var så viktig å unngå konkurs?

– Børgefjellsenteret har en svært viktig posisjon i forhold til å skape aktivitet og ringvirkninger. Og betydninga for en liten kommune som Røyrvik går langt utover skiheisene og løypene, sier Devik.

Ser framover

Smalås sier styret har brukt den siste måneden på å skaffe seg oversikt, og har begynt forberedelser med tanke på kommende vintersesong.

– Vi har også begynt å se på utviklingsmuligheter som for eksempel drift større deler av året, og hvordan vi kan gjøre mer ut av kjernesesongen, sier han.

Styret i Børgefjellsenteret AS Jan Olav Smalås, styreleder

Odd Mikkelsen, styremedlem

Einar Eidshaug, styremedlem

Jan Olav Halbostad, styremedlem

Hilde Trones Hanssen, styremedlem

Conny Winter, varamedlem

– Skal du lede selskapet framover?

– Inntil videre, men vi er i dialog med flere personer for å få på plass driftsleder og ansvarlig for vertskapet ved senteret, og jeg håper at vi kan ha de på plass til neste styremøte i september, sier Smalås – som merker en ny giv rundt Børgefjellsenteret.

– Vi har nye eiere som ser muligheter og det er et veldig godt utgangspunkt for oss i styret å jobbe videre på, sier han.

Gjeldsforhandlinger

– Er det riktig oppfattet at kommunen fortsatt er forpliktet seg til å dekke inn 550.000 kroner av gjelden, som vedtatt i juni?

– Vedtaket står ved lag, men forhandlingene med kreditorene er ikke sluttført, slik at det er for tidlig å si noe om hvor vi ender, sier ordføreren.

Styreleder Smalås sier at selv med nye eiere og ny aksjekapital er det en jobb som gjenstår for å komme til enighet med kreditorene.

– Det er ikke skyfri himmel ennå, men vi har et godt utgangspunkt for å finne løsninger, mener han.

Ordføreren bekrefter videre at kommunen fra årsskiftet formelt overtar ansvaret for drift og vedlikehold av tilkomstvegen mellom fylkesveg 771 og skisenteret.

Devik understreker at selv om kommunen nå er helt ute av selskapet formelt sett, betyr ikke det at engasjementet opphører.

– Vi skal selvsagt bidra til at Børgefjellsenteret kan utvikle seg videre, og både de nye eierne og Røyrvik kommune har et oppriktig ønske og mål om å få til akkurat det, sier ordfører Devik.





Aksjonærer per 16. juli 2020.

Nytegning av 476 aksjer à 1.000 kroner

Børge Sved 1

Eidshaug Eiendom AS 25

John Ornæs 20

Thomas Halbostad hytteutleie ANS 50

Lars Inge Ekker 5

Reidar Ingulfsvann 30

Kjell Aunet 10

Winterbygg AS 50

Michael Kvilaas 50

POV Invest 50

Per Johan Rørvik 10

Røyrvik Grus AS 50

Limingen Eiendom 20

Røyrvik Auto 50

Røyrvik Scooter og Maskin 25

Røyrvik Gjestegård 30

Styret i Børgefjellsenteret AS

Jan Olav Smalås, styreleder

Odd Mikkelsen, styremedlem

Einar Eidshaug, styremedlem

Jan Olav Halbostad, styremedlem

Hilde Trones Hanssen, styremedlem

Conny Winter, varamedlem