Rolf Nordmo fra Namsos kåret til sommerens beste radioreporter

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I hele sommer har P4 hatt aktiviteten «Lyden av Norgesferie» gående, der «vanlige folk» har kunnet melde seg for å være P4-reporter for en dag.

Responsen har vært stor, og hver eneste dag har kanalen hatt nye reportere på lufta for å gi sommerlige radiobilder fra hele landet. Kanalen forteller at de er utrolig imponert over hvor flinke de ferske reporterne har vært når de har skildret livet i alt fra en trang bobil, bading i iskaldt vann, eller løpetur fra Ålesund til Oslo.

Nå er disse sendingene over for denne gang, og i dag ble vinneren trukket ut.

– Den vi mener har vært sommerens aller beste, og dermed den heldige vinneren av et reisegavekort på 50.000 kroner og reiseforsikring i et år, er Namsos-mannen Rolf Nordmo og hans fantastiske skildring fra Torghatten. Den ferske reporteren valgte ikke akkurat enkleste vei opp, for å si det sånn, skriver kanalen i en pressemelding.

I reportasjen namsosingen leverte, hang han bokstavelig talt i veggen mens hans pustet og peste og rapporterte live i P4s program Radiofrokost.

– Nordmo oppfører seg akkurat som en dreven reporter til tross for at han åpenbart er litt nervøs der han henger. Heldigvis får han trygg backing fra den erfarne klatreinstruktøren Karina Eriksen, og sammen tester de ekko i hullet og beskriver klatreturen på en flott måte, skriver kanalen.

Vanligvis er det P4 selv som reiser rundt i landet med sin sommerturne, men koronapandemien satte en stopper for hele turneen. Kanalen er strålende fornøyd med å la lytterne selv rapportere fra sommer-Norge.

– Vi var naturligvis litt spente på hvordan dette ville fungere, men nå som vi sitter med fasiten er vi utrolig imponert over hvor mange som gled rett inn i rollen, og som skjønte hvor viktig det var å skildre og å skape bilder i hodene til lytterne når man snakker på radio. Og Rolf Nordmo var altså den aller beste der han hang i fjellveggen på vei opp til Torghatten. Som lytter kan man formelig føle den gode blandingen av spenning og frykt, og oppi det hele klarer Nordmo å gjennomføre et supert intervju med sin klatreinstruktør.