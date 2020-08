Stenseth med suveren sprintseier

NAMDALSAVISA

AURE: Stenseth innfridde til forventningene og tok seieren da sprint i klassisk stil sto på programmet på dag to av tre i Toppidrettsveka fredag kveld.

25-åringen var et par knepp sterkere enn konkurrentene og tilsynelatende tok hun seieren enkelt etter å ha vært suveren i både prolog og finalene. Finale-heatet besto av Stenseth og Tiril Udnes Weng.

– Jeg hadde litt lyst til å bevise for meg selv at formen er innen rekkevidde. Etter en litt tung dag i går er det artig at ting stemte i dag. Jeg savner å gå en vanlig sprint, men prologen var bra og det stemmer bra teknisk. Det er godt å ha med seg, sa Grong-løperen til NRK etter sprinten på Aure.

En mot en

Med kveldens førsteplass gjentar hun også fjorårets seier i Toppidrettsveka-sprinten. Stenseth klatrer også noen plasser i sammendraget, men etter en tung 20-kilometer på torsdag er hun fortsatt et stykke bak ledende Udnes Weng.

Ane satte alle på plass – Det er bestandig kjekt å vinne. Spesielt artig er det når det er et bra startfelt, sa Ane Appelkvist Stenseth etter at hun hadde vist konkurrentene ryggen på sprinten i Toppidrettsveka.

På grunn av et redusert startfelt fikk sprinten en noe utradisjonell utforming. Kun én av tre løpere gikk videre fra hver åttendedelsfinale, og deretter besto både kvart-, semifinalene og finalen av to løpere som duellerte mot hverandre.

Stenseth sa etter finalen at hun savnet å gå vanlig sprint.

- Man har ikke like mye kontroll på konkurrenten og det blir litt forskjell på banene som gjør at det ikke blir like spennende som vanlig sprint. Men dette ble ei god økt og jeg fikk gå fire tunge heat, oppsummerte Stenseth til NRK.

Samme taktikk i finalene

Stenseth fikk en god åpning på konkurransen da hun klinket til med beste prologtid i rennet. Hun var fire sekunder raskere enn Tiril Udnes Weng.

Damenes første kvartfinale-heat ble en rent trønderoppgjør mellom Stenseth og Katrine Harsem fra Meråker. Der var grongningen suveren og tok seg lett til semifinalen etter å ha distansert Harsem allerede de første meterne.

I semifinale gikk Stenseth mot Mathilde Myhrvold, og A. Stenseth valgte også her samme taktikk som mot Harsem. Stenseth fikk flere meter på Myhrvold i starten, holdt på ledelsen, og gikk seg enkelt til finalebillett.

Finalen ble som resten av dagen – Stenseth viste Udnes Weng ryggen fra start og gikk over målstreken som ensom majestet.

Bruvoll tidlig utslått

For Ole Jørgen Bruvolls del, som er Stenseths namdalske langrenns-kollega i Toppidrettsveka, ble det ingen stor dag på jobb fredag. 25-åringen fra Lierne, som er best i distanseløp, gikk i samme åttendedelsfinale som Pål Golberg og Håkon Skaanes, men hang ikke på duoen og maktet ikke å ta seg videre til semifinalen.

Men i torsdagens åpningsdistanse i Toppidrettsveka gikk det langt bedre for Bruvoll. Libyggen fosset da inn til en andreplass etter en knallsterk 20-kilometer på Hitra:

På herresiden var Johannes Høsflot Klæbo – som forventa - suveren. Byåsen-utøveren tok seg enkelt til finalen og der hadde han full kontroll på Erik Valnes, som sikret andreplassen. Emil Iversen tok tredjeplassen i sprinten.