Nå skal Terje «bryte seg på» gammelonkels gamle trampeorgel

Ryktene skal ha det til at Ludvig Tyslands pumpeorgel var det eneste orgelet i Namsos under krigen. Det ble fraktet, med håndkjerre, rundt omkring byen for å sørge for musikk på selskap, i bryllup og begravelser. Nå har det gamle klenodiet fått et nytt hjem – hos Terje Tysland på Oppdal.