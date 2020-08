– For første gang oppfordres soldatene til bruk av sprit

NAMDALSAVISA

KOLVEREID: Denne uka øver Heimevernet i Ytre Namdal med utgangspunkt i skytterbanen på Kolvereid.

– Det å øve mens koronapandemien fremdeles påvirker samfunnet, gir oss noen spesielle utfordringer. Jeg har sagt det litt humoristisk at dette er første gang mens jeg er områdesjef at vi har oppfordret til bruk av sprit. Men det er kun til utvortes bruk, sier kaptein Per Helge Westermann.

I helga møttes befal og lagførere for å planlegge øvelsen.

– Vi kan ikke øve som vanlig. I distriktet vårt er det ikke et veldig stort smittepress, men vi har lagt planer som om det var et mye større smittepress. De planene er blant annet godkjent av kommunelegen, slik at vi har en faglig forankring i det vi gjør, sier Westermann.

Han vedgår at øving med trusselen om en smittsom sykdom hengende over seg er noe nytt, men at det er veldig reelt.

– Både vi og samfunnet forøvrig har nok fått en liten vekker som vil påvirke oss lenge, sier han.

Mindre grupper

Vanligvis vil de 100 til 150 soldatene som deltar på øvelsen øve og spise i fellesskap.

– Denne gangen er de delt opp lagsvis i mindre grupper på seks til åtte. Gruppene har en sikkerhetsavstand mellom seg på to meter, og innad i gruppene er det en sikkerhetsavstand på én meter, forteller Westermann.

I tillegg får gruppene hver sine områder knyttet til skytterbanen.

– Ved ei vanlig øvelse øver alle sammen over hele området. Nå bruker vi også hele arealet, men det er oppdelt for de enkelte gruppene, sier han.

I disse områdene skal de trene og spise.

– Vi har ikke felles bespisning. VI skal alle sammen leve på feltrasjoner gjennom uka.

Nye våpen

Ett av de store øvelsesmomentene denne gangen, er våpentrening. Heimevernet skal bytte ut det gamle AG3-våpenet, og ta i bruk det mer moderne HK 416.

– Mye av tiden denne gangen vil gå med til å gjøre seg kjent med det nye våpenet. Både når det gjelder praktisk bruk og vedlikehold, sier Westermann.

For noen blir det både en overgang og kanskje også litt vemodig.

– Vi har brukt AG3 fra den dagen vi møtte i Forsvaret, og det blir litt spesielt å levere det inn etter så mange år. Men det går nok ikke lang tid før vi er fortrolig med det nye, sier stabsersjant Tor Inge Langøyen.

I tillegg øver de fremdeles på den nye kommandostrukturen og organiseringa som ble innført for to år siden.

– Da ble det for å si det enkelt klarere skiller mellom operativt ansvar ute i felten og de som lager planer og sitter i en operasjonssentral. Det holder nå på å sitte, sier Westermann.