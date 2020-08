– Nulltoleranse for hærverk

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Det sier rektor Arnt Ivar Jakobsen ved Høknes barneskole etter at han ble varslet om at en av elevene opplevde at framhjulet på sykkelen hadde blitt løsnet.

– Konsekvensene av en slik handling kan i ytterste konsekvens føre til alvorlig skade og død, sier rektoren, som fredag tok opp temaet med alle elever.

Han forteller at han har fått en god dialog rundt dette. Han varslet alle foresatte til elever i skolen om hendelsen på Transponder fredag.

– Fra skolens side er det nulltoleranse for slikt hærverk og vi oppfordrer til politianmeldelse hvis det skjer, sier Jakobsen.

Han forteller at alle elever som sykler til skolen har fått beskjed om å bli flinke til å sjekke bremser og hjul på egen sykkel før den tas i bruk etter endt skoledag.

– Vi vurderer også å invitere politiet til sykkelparkeringa en dag til uka, for å gi tips og råd til elevene for hvordan man sjekker sykkel. Fint om dette blir tatt opp hjemme hos dere. I fellesskap skal vi jobbe mot at slikt ikke skjer, skriver han i meldinga til foresatte.

– Har dere hatt liknende problemer rundt dette før?

– Nei, vi har ikke det. Men etter at jeg snakket med elevene i 5. til 7. trinn fredag, kom det fram at noen hadde opplevd akkurat det samme før sommeren. Jeg har nok ikke fått kunnskap om alle episodene, sier han.

– Hvordan gikk det med eleven som ble utsatt for dette?

– Det gikk heldigvis bra. Han oppdaget at framhjulet hadde løsnet før nedoverbakken og før han fikk fart på sykkelen, svarer rektor.