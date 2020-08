Avgiftsrekord etter stengt svenskegrense

NAMDALSAVISA

OSLO: Grongningen har vært direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen siden april i fjor, og legger nå fram beregninger som viser at staten har tjent godt over en halv milliard i økte avgiftsinntekter på øl og brus etter at grensehandelen falt bort.

– Aldri tidligere har staten fått større avgiftsinntekter fra drikkevarer. På pils alene medfører salgsøkningen en økt inntekt fra alkoholavgift på 318 millioner i juni og juli, sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig har statens inntekt fra brusavgift økt med 85 millioner, sier Vagnild Fuglum.

I juli økte brussalget med 54,7 prosent og ølsalget med 20,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Bortfallet av grensehandel i Sverige anses altså som hovedårsaken.

– Regner du med moms og andre avgifter, anslår vi at avgiftsinntektene fra brus og øl har økt mer enn 700 millioner kroner bare i sommermånedene, fortsetter han.

Fuglum ber politikerne ta grep.

– Landet vårt taper avgiftsinntekter, arbeidsplasser og verdiskaping på grunn av grensehandelen. Nå må politikerne ta grep for å flytte handelen hjem. Dette må bli en hovedsak i det kommende statsbudsjettet, sier Fuglum.

Han viser til Danmark, som etter en serie avgiftsreduksjoner halverte sin grensehandel mot Tyskland.

– Vi har lenge sett at avgiftsgapet mot Sverige gjør at mange tar turen over grensen. Den enorme salgsøkningen i sommer viser likevel at grensehandelen med drikke har vært mye verre enn vi fryktet.





for å flytte handelen hjem og viser til Danmark. Tall fra det danske Skatteministeriet viser at landet tilnærmet har halvert sin grensehandel mot Tyskland siden 2005, skrev TV 2 i februar.

Samtlige grenseregioner i Sverige anses som «røde» uten om Norbotten og Västerbotten, hvor grensehandlere fra Nordland i hovedsak drar.