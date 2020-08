Uavgjort i historisk førstekamp

NAMDALSAVISA

RØRVIK: I fjor høst bestemte Rørvik IL seg for igjen å etablere et damelag. Den etableringa ble knust av covid-19, men når tilbudet kom om å være med i en ny serie for jenter 19, fikk de yngre spillerne fra det planlagte damelaget et tilbud.

– Vi hadde ikke all verden med tid på å etablere et lag, men vi takket ja til tilbudet, og nå to uker senere er serien i gang, sier trener Tor Inge Sandnes etter kampen.

En kamp han forøvrig var litt fornøyd med.

– Vi kan vel ikke klage på resultatet. Det var en jevnspilt kamp der begge lag ville noe og begge lag hadde ballen like mye, sier han.

Han ser absolutt potensialet i det nye laget.

– Vi har ikke fått trent nok i lag, og det er en del av spillerne som mangler litt når det gjelder kondisjon. Men det var gode takter, og en god del godt spill, sier han.

Knallstart

Jente 19-laget kunne ikke ha startet den nye serien bedre. Kampen mot Lånke var den aller første i hele serien, og Rørvik gikk rett i angrep etter avspark og holdt trykket oppe i de første minuttene. Det trykket ble belønnet med et mål for heimelaget etter tre minutter, signert Emilie Øyen Wahl.

Lånke ristet av seg åpningsnervene og bortelaget var betydelig mer med utover i første omgang. Begge lagene hadde sine sjanser, men Rørvik var nærmest med et skudd i nettveggen etter 22 minutter.

Utligning kom etter 29 minutter i form av et langskudd som gikk ute til høyre for rørvikkeeper som kastet seg så lang hun var.

Like før pause var Rørvik igjen i ledelsen. Kristina Kallestad Pettersen headet inn et hjørnespark og sørget for 2-1 til hvilen.

Det gikk ikke lang tid ut i andre omgang før det nok en gang var balanse i regnskapet etter at Rørvik klusset det til for seg i eget forsvar. De fikk ikke klarert og til slutt havnet ballen hos en spiller fra Lånke som sørget for 2-2 etter 50 minutter.

Bare 8 minutter senere var Emilie Øyen Wahl gjennom på et raid på sin venstre side. Hun parkerte hele forsvaret til Lånke, og satte ballen sikkert i mål til 3-2.

3-3 målet til gjestene kom etter 82 minutter. Slitne rørvikspillere fikk ikke klarert fra eget forsvar, og en umarkert lånkespiller satte ballen i mål og fastsatte sluttresultatet.