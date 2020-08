Innstiller på å si nei til å gi konsesjon for salg av Åsnesset til AS:

– Et nei vil være en katastrofe for Åsnes gård og Sjøåsen

Investor Kristoffer Stensrud er klar i sin tale: sier politikerne i Namsos kommunestyre nei til at Namdalens Træsliberi AS får konsesjon til å erverve Åsnes gård, vil det være en katastrofe for både gården og Sjøåsen. Og blir det nei på torsdag, vil han ikke bruke flere krefter på saken. Da vil han heller investere i Flatanger.