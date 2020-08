Antall innmeldte mobbesaker nær halvert

NAMDALSAVISA

NAMSOS: I vår ble det meldt inn 37 saker til Fylkesmannen i Trøndelag. Dette er litt flere enn høsten 2019 (33 saker) – men langt færre enn perioden januar–juli samme år, da det ble meldt inn 68.

Nedgangen kan skyldes koronautbruddet.

– Jobben med å bekjempe mobbing kan ikke stoppe selv om vi har en pandemi. Både små og store må være spesielt oppmerksomme nå som vi er mer isolerte, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

– Skolene gjør ikke nok

På landsbasis ble det i vår meldt inn 590 saker til fylkesmennene, mot 731 høsten 2019.

For tre år siden lå Overhalla på mobbetoppen – nå er kommunen langt under snittet I 2017 svarte hele 16 prosent av ungdomsskoleelevene i Overhalla at de ble mobbet på skolen. Årets resultat: Fire prosent.

I et stort flertall av sakene har konklusjonen vært at skolen har brutt aktivitetsplikten og ikke gjort nok for å stoppe mobbing og andre krenkelser.

– Det er uakseptabelt at så mange elever og foreldre opplever at skolen ikke gjør nok for å hjelpe de elevene som ikke opplever å ha en trygg og god skolehverdag, sier Melby.

Bekymret for elevene det gjelder

Foreldre og elever som mener skolen ikke gjør nok for å sikre at de har det trygt og godt på skolen kan melde saken til Fylkesmannen, etter at saken er tatt opp med rektor. Denne håndhevingsordningen skal være elevenes sikkerhetsnett når skolen ikke gir elevene rask og god hjelp.

Ordninga skal være enkel, rask, og mer brukerorientert enn tidligere.

– Det er bra at mange kjenner til håndhevingsordningen og tar kontakt med Fylkesmannen. Vi ser likevel at tallene fortsatt er høye, og vi er bekymret for elevene det gjelder. Dette er barn og unge som opplever at det ikke er trygt og godt å gå på skolen, sier Melby.